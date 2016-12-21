СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ролик жителя Абхазии появился в социальной сети Instagram под названием "Коровий манекен челлендж".

Видео стало случайной пародией на флешмоб Mannequin Challenge, запущенный в США. Многочисленные пользователи социальной сети Instagram в Абхазии с удовольствием восприняли эту оригинальную идею.

Видео опубликовано Саид Цугба (@saikagudauta) Дек 13 2016 в 5:37 PST

"Я считаю, что это очень оригинально и необычно, он нашел новый творческий подход к флешмобу и с юмором. Такого еще не делали, это здорово", — считает пользователь Instagram Астанда Отырба.

Суть флешмоба Mannequin Challenge состоит в том, что его участники, находясь в самых неожиданных местах, внезапно замирают в разных позах, как в детской игре "Море волнуется раз".

Mannequin Challenge (mannequin — манекен, challenge — вызов) придумали американские школьники из Джексонвиля, Флорида. Они специально на некоторое время замерли в учебном классе и сняли это на камеру. Небольшой ролик набрал в Twitter 4,3 тысяч лайков и более 4,6 тысяч репостов. Его создатели отмечают, что флешмоб не преследует никаких благотворительных или же коммерческих целей, а придуман исключительно ради забавы.