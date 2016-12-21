СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадри Есиава. О завершении своей спортивной карьеры объявил чемпион мира по грэпплингу Ахра Квициния, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Весной, в апреле, пройдет Чемпионат мира по грэпплингу в Абу-Даби, планирую с Божьей помощью выиграть этот чемпионат и на этом завершить свою карьеру", — заявил Ахра Квициния.

По словам Квициния, такое решение связано с состоянием здоровья спортсмена и травмами, полученными во время боев и тренировок.

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Ахра Квициния, четырехкратный призер Чемпионата мира по грэпплингу, в 2016 году в третий раз завоевал высший титул в этом виде спорта, одолев соперника из Латинской Америки.