СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Роберт Джопуа. Депутаты Парламента Абхазии выбрали еще четверых членов Центральной избирательной комиссии республики на заседании сессии в среду 21 декабря, сообщил корреспондент Sputnik с места событий.

Из пяти кандидатов необходимо выбрать четверых, сказал спикер Парламента Валерий Бганба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Четыре представителя оппозиции избраны членами ЦИК Абхазии

"Это рейтинговое голосование. У кого больше голосов, тот и пройдет", — сказал спикер Парламента Валерий Бганба.

Избранными членами ЦИК стали: Ануш Ходжикян, Александр Ченгелия, Алексей Романенко, Алиас Брандзия.

Во вторник 20 декабря Парламент избрал четверых членов ЦИК от оппозиции: Гудиса Агрба, Астамур Пачалия, Роман Герия и Вячеслав Квеквескири.

В Центризбирком входят 15 человек, из них 7 назначаются президентом, 8 избираются депутатами.