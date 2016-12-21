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Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

Парламент дополнил список членов ЦИК Абхазии

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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Центризбирком Абхазии состоит из 15 человек. Семь назначаются президентом, а восемь - Народным Собранием.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Роберт Джопуа.  Депутаты Парламента Абхазии выбрали еще четверых членов Центральной избирательной комиссии республики на заседании сессии в среду 21 декабря, сообщил корреспондент Sputnik с места событий.

Из пяти кандидатов необходимо выбрать четверых, сказал спикер Парламента Валерий Бганба.

ЦИК.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Четыре представителя оппозиции избраны членами ЦИК Абхазии

"Это рейтинговое голосование. У кого больше голосов, тот и пройдет", — сказал спикер Парламента Валерий Бганба.

Избранными членами ЦИК стали: Ануш Ходжикян, Александр Ченгелия, Алексей Романенко, Алиас Брандзия.

Во вторник 20 декабря Парламент избрал четверых членов ЦИК от оппозиции: Гудиса Агрба, Астамур Пачалия, Роман Герия и Вячеслав Квеквескири.

В Центризбирком входят 15 человек, из них 7 назначаются президентом, 8 избираются депутатами.

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