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Расширенная коллегия в минздраве.

Гоов: гражданам России из Абхазии будут выданы полисы медстрахования

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Расширенная коллегия Министерства здравоохранения Абхазии прошла 21 декабря в Сухуме.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадри Есиава. На территории Абхазии будут выдаваться полисы обязательного медицинского страхования жителям республики с российским гражданством в рамках межправительственного соглашения Абхазии и России, подписанного в феврале 2016 года, заявил министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов в среду 21 декабря. 

"Определены три пункта выдачи полисов – это Гал, Сухум и Очамчыра. В нашу задачу входит обеспечение площадок и специалистов для того, чтобы страховые компании могли выдавать полисы гражданам России, проживающим в Абхазии", — отметил Гоов.

Министр добавил, что детям до 14 лет, которые не имеют гражданство, будут выдаваться полисы при предъявлении одним из родителей паспорта Российской Федерации.

Врач
© Фото: unsplash.com
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Гоов подчеркнул, что наличие страхового полиса предусматривает соблюдение определенных правил для получения медицинской помощи в России. 

"Экстренная помощь будет оказываться при предъявлении полиса, а плановые больные будут идти через поликлинику головного лечебного учреждения Минздрава Абхазии. Пациенты будут иметь возможность получить помощь не только в Краснодарском крае, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Томске и других городах", — сказал Гоов. 

По словам министра здравоохранения, полисы обязательного медстрахования будут выдаваться бесплатно.

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