СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадри Есиава. На территории Абхазии будут выдаваться полисы обязательного медицинского страхования жителям республики с российским гражданством в рамках межправительственного соглашения Абхазии и России, подписанного в феврале 2016 года, заявил министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов в среду 21 декабря.

"Определены три пункта выдачи полисов – это Гал, Сухум и Очамчыра. В нашу задачу входит обеспечение площадок и специалистов для того, чтобы страховые компании могли выдавать полисы гражданам России, проживающим в Абхазии", — отметил Гоов.

Министр добавил, что детям до 14 лет, которые не имеют гражданство, будут выдаваться полисы при предъявлении одним из родителей паспорта Российской Федерации.

Гоов подчеркнул, что наличие страхового полиса предусматривает соблюдение определенных правил для получения медицинской помощи в России.

"Экстренная помощь будет оказываться при предъявлении полиса, а плановые больные будут идти через поликлинику головного лечебного учреждения Минздрава Абхазии. Пациенты будут иметь возможность получить помощь не только в Краснодарском крае, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Томске и других городах", — сказал Гоов.

По словам министра здравоохранения, полисы обязательного медстрахования будут выдаваться бесплатно.