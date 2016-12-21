СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Совмещение двух руководящих должностей в государственных учреждениях здравоохранения будет запрещено с 1 января 2017 года, заявил министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов в среду 21 декабря.

"Должность руководителя госучреждения здравоохранения не может занимать лицо, одновременно занимающее иную руководящую должность. Имейте это в виду, с января вы должны будете привести все это в соответствие с законом о здравоохранении", — сказал Гоов, обращаясь к коллегам.

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Замминистра здравоохранения Абхазии Батал Кация добавил, что пункты и статьи нового закона, помимо запрета совмещения двух руководящих должностей, предусматривают внутреннее и внешнее совмещение не более 1,5 ставки.

"Вне зависимости от того, где работает медик в одном или двух медучреждениях, с 1 января он не сможет совмещать более полутора ставок. Учитывая невысокую заработную плату в наших лечебных учреждениях, есть случаи, когда совмещают до двух и более ставок. К сожалению, с 1 января 2017 года трудовой кодекс это запретит", — сказал Кация.

Первый замминистра здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия подчеркнул, что в соответствии с новым Трудовым кодексом, нормы труда могут быть установлены министерством здравоохранения самостоятельно.

Министр здравоохранения и его заместители предложили участникам коллегии совместно проработать пункты нового Трудового кодекса с учетом особенностей каждого лечебного учреждения для дальнейшей передачи их на рассмотрение правительства республики.