Мария Жиба стала Заслуженной артисткой КЧР

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Анжелика Бения. За высокий профессионализм, вклад в развитие и сохранение культуры и искусства почетного звания Заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики удостоилась солистка фольклорного ансамбля Республики Абхазия "Киараз" Мария Жиба.

Вручение прошло в Министерстве культуры Абхазии. Указ главы КЧР Рашида Темрезова зачитал секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что 2015 и 2016 годы для республики были отмечены количеством приятных событий культурного обмена с КЧР.

"К нам приезжала делегация из Карачаево-Черкесии с министром культуры в составе делегации, с которым мы проговорили совместные мероприятия. Затем мы ездили с визитом на открытие картинной галереи. В этом году к нам приехал театр из КЧР. Как завершение года еще одна положительная весть из КЧР пришла. Мы находимся в постоянном культурном диалоге, у нас глубокие, духовные, исторические связи. Нам не нужно искусственно ничего придумывать", – сказала министр.

Мария Жиба поблагодарила руководство Карачаево-Черкесии за оказанную честь носить высокое звание Заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики.

"Когда в сентябре этого года к нам в Гагру приехала делегация из Карачаево-Черкесии, на встречу был приглашен ансамбль "Киараз", в котором я пою. Помню, как попросили меня спеть одну их песню. Я спела "Синана". Меня несколько раз попросили повторно спеть. Тогда еще пошутили, что и в КЧР нужны такие артистки", – сказала Жиба.

Заслуженная артистка Абхазии Мария Жиба в фольклорном ансамбле "Киараз" поет с 1976 года. Ансамбль гастролирует по районам Абхазии, выезжает в КЧР, активно участвует в фестивалях и конкурсах, в которых часто занимает призовые места.