СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Главный педиатр Ада Абухба, главный неонатолог Саида Конджария и главный акушер-гинеколог республики Рита Трапш освобождены от занимаемых должностей, об этом сообщила Sputnik пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии в среду 21 декабря.

"По итогам расширенной Коллегии Минздрава, решено результаты работы педиатрической службы, в том числе неонатальной, признать неудовлетворительными. В связи с чем главные специалисты, в частности, главный педиатр Ада Абухба, главный неонатолог Саида Конджария и главный акушер-гинеколог республики Рита Трапш освобождены от занимаемых должностей", — говорится в официальном заявлении пресс-службы Минздрава республики.

В сообщении ведомства говорится о том, что по итогам анализа случаев неонатальной и материнской смертности принято решение о вынесении строгих выговоров работникам с отстранением от служебных обязанностей до подтверждения повышения уровня профессиональной квалификации.

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