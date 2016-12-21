СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в четверг 22 декабря Абхазия будет находиться в области высокого атмосферного давления с теплой массой воздуха с юго-запада. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью температура воздуха опустится до +3˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +10˚С.

Атмосферное давление высокое, до 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 60-70%.

В Сухуме температура воздуха ночью +4˚С, днем +9˚С.