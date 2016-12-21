СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Диспансеризация взрослого населения отложена в связи с наступающим Новым годом, рассказал корреспонденту Sputnik главврач Гулрыпшского района Гурам Шоуа.

"Диспансеризация детского населения уже ведется около двух месяцев и завершится, как минимум, в феврале. Что касается взрослого населения, в связи с наступающим Новым годом и занятостью людей, диспансеризация начнется с середины января", — отметил Гурам Шоуа.

По его словам, в процедуру диспансеризации входит осмотр пациентов целой выездной бригадой врачей, в том числе хирургом, терапевтом и педиатром, которых сопровождают автомобили, оборудованные флюорографией и УЗИ.