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Здание дома Москвы в Сухуме.

"Сокровища волшебной страны" подарят детям на Новый год в Доме Москвы

© Фото: Томас Тхайцук
В Абхазии
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В новогодней елке примут участие дети российских соотечественников в Абхазии.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Детское новогоднее представление "Сокровища волшебной страны" состоится в Доме Москвы 22 и 23 декабря, сообщили в МКДЦ "Дом Москвы"..

"Правительство Москвы всегда с вниманием относится к детям в канун светлых праздников. Новый год – это радость для детей всех возрастов. От этого торжества каждый ребенок должен получить только яркие и надолго запоминающиеся впечатления. Поэтому Правительство Москвы в лице Дома Москвы в Сухуме стало первым организатором в потоке новогодних веселий", — отмечается в сообщении.

В новогодней елке примут участие дети российских соотечественников из Посольства Российской Федерации в Абхазии, Погрануправления ФСБ России в Абхазии, Россотрудничества, Русской общины и так далее, в том числе подопечные Сухумского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. По окончании мероприятия всех ребят ждут сладкие подарки.

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