СУХУМ, 22 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Артур Лакрба, Манана Братухина и хореографический ансамбль "Иааирума" примут участие в новогодних праздничных мероприятиях в городе-побратиме с Сухумом Тамбове с 24 по 25 декабря, сообщила Sputnik начальник Управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг.

"По приглашению губернатора Тамбовской области Александра Никитина наши артисты выступят в городе-побратиме Сухума Тамбов, куда наша делегация не раз ездила, в том числе благодаря специалисту Управления финансов администрации столицы Роланду Гамгия", — отметила Хашиг.

По ее словам, Артур Лакрба и Манана Братухина, помимо основной программы, исполнят написанную заместителем Управления культуры столичной администрации Тимуром Квеквескири специально для праздника песню "Сухум — Тамбов".

Она добавила, что в программу хореографического ансамбля "Иаарума" входят три национальных танца, но организаторы сообщили абхазской делегации о том, что ансамбль может расширить свою программу и выступить на нескольких площадках.