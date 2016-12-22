СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Нагрузка на электросети столицы из-за похолодания возросла до 13 процентов, сказал на пресс-конференции в Sputnik 22 декабря директор МУП СУЭС администрации Сухума Тимур Джинджолия.

"По сравнению с прошлым годом рост нагрузки составил порядка 13 %. Что естественно повлияло на качество напряжения и на бесперебойность. Было много аварий. Буквально вчера вышли из строя три трансформатора, было четыре кабельных повреждения. Пришлось нашим сотрудникам ремонтировать, менять, приводить в порядок для того, чтобы дать людям электроснабжение", — сказал Джинджолия.

© Sputnik. Константин Чалабов Рубка деревьев и складирование песка: комунальщики готовятся к зиме

Руководитель СУЭС отметил, что у предприятия есть небольшой аварийный запас. Были приобретены новые трансформанты, в случае необходимости замены находящихся в эксплуатации. Посильную помощь, по словам Джинджолия, оказывает и РУП "Черноморэнерго".

Тимур Джинджолия подчеркнул, что диспетчерская служба и ремонтные бригады СУЭС работают практически в круглосуточном режиме. Единственной проблемой остается уровень электроэнергии в сетях.

"Единственное, что не можем исправить — это очень низкий уровень напряжения, который ощущает каждый потребитель в своих домах. Сейчас опускается до 140 вольт, это плохо при наличии бытовой техники, требующей качественного напряжения. К сожалению, мы этого обеспечить не можем", — отметил он.

О готовности к зимнему периоду на пресс-конференции говорили начальник коммунального управления столицы Дмитрий Ахуба и начальник жилуправления Сергей Матосян. Они заверили журналистов, что жилищно-коммунальные службы готовы к непогоде.