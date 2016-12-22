Об особенностях работы энергетика рассказал журналисту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба начальник диспетчерской службы Сухумского управления электрическими сооружениями Гарик Багателия.

– Гарик, расскажите, как вы решили стать электриком?

– После войны негде было работать, я случайно попал в СУЭС, но эта работа не была новой для меня, еще в армии я был энергетиком. После армии я устроился водителем в "Абхазстрой", но после войны водители никому не нужны были, поэтому решил работать в электроэнергетике. Как раз вчера исполнилось ровно 23 года, как я пришел сюда на работу.

– Вы стали работать сразу после войны, какое состояние электросетей было тогда?

– Мы обслуживали только город Сухум, проблем, конечно, было много, очень много электропроводов было оборвано, мы постепенно восстанавливали энергохозяйство. Большой проблемой еще было то, что местных кадров после войны осталось очень мало, всего несколько человек проводили большую работу. Нас поддерживали жители города, многие помогали откапывать кабели, и нехватка кадров ощущалась не столь остро, как могло бы быть. Сегодня терпимости людям не хватает, многие начинают звонить, ругаться, но мы делаем все, что в наших силах.

– Во сколько начинается рабочий день электрика, и во сколько вы уходите домой?

– Мы приходим очень рано, так как работы всегда много, практически каждый день происходят аварии или поломки. Особенно они стали частыми после того, как пошли морозы, домой мы возвращаемся к часу ночи, а то и позже. Но наше техническое обеспечение улучшилось, есть возможность эффективно исправлять поломки.

Дело в том, что сами трансформаторы и линии электропередачи в основном старые, мы проводим ремонт, но через некоторое время поломки повторяются. Нам катастрофически не хватает предохранителей, которые очень дорогие, а они часто выходят из строя из-за перепадов напряжения. Конечно, нагрузка на трансформаторы очень большая. Когда вечером человек готовит ужин, надо на время отключать печи в спальне и других комнатах, для того чтобы сбалансировать нагрузку.

– Вы сказали, что после войны работать было негде, и вы выбрали профессию электрика, но затем жизнь стала немного лучше, почему решили остаться?

– Когда я начинал здесь работать, нас было всего трое, нам в качестве зарплаты давали две буханки хлеба и одну банку тушенки. Спустя несколько месяцев начали выплачивать небольшую зарплату. Все, что есть здесь, мы собрали своими руками, поэтому я не могу оставить эту работу. К тому же у нас отличный коллектив, человеческие отношения здесь стоят на первом плане.

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