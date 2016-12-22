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Троллейбусные линии.

Троллейбусы в новогоднюю ночь в Сухуме будут работать до утра

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сообщил на пресс-конференции в Sputnik директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. В новогоднюю ночь в столице до утра будут курсировать четыре троллейбуса, сказал директор Муниципального унитарного предприятия (МУП) "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия на пресс-конференции в Sputnik 22 декабря.

"В новогоднюю ночь  четыре троллейбуса будут курсировать до утра. Курсировать будут с восьми часов утра по всем маршрутам. Поскольку более востребован первый маршрут, там два троллейбуса будут. По остальным маршрутам по одному троллейбусу", — объяснил он. 

Говоря о готовности предприятия к зимнему периоду, Барганджия сказал, что работа ведется по мере возможных сил. В непогоду движению транспорта мешают падающие на троллейбусные линии ветки, а когда бывает минусовая температура, замерзают провода. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"У нас внутри подстанции нет агрегатов, которые при случае замыкания срабатывали бы и отключались, до того в плачевном состоянии все находится. Даже если мы захотим, весь парк выпустить не сможем. Подстанции не выдержат. Из-за отсутствия должного напряжения агрегаты выходят из строя", — отметил директор управления.

Подвижной состав "Троллейбусного управления администрации города Сухум"  состоит из 25 единиц закупленных в 2010 году троллейбусов. В день курсируют около десяти троллейбусов по трем маршрутам: Новый район – Рынок, Железнодорожный поселок – Рынок, 12 школа(р-н Маяка) – Тхубун, Новый район – Турбаза. 

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