СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. В новогоднюю ночь в столице до утра будут курсировать четыре троллейбуса, сказал директор Муниципального унитарного предприятия (МУП) "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия на пресс-конференции в Sputnik 22 декабря.

"В новогоднюю ночь четыре троллейбуса будут курсировать до утра. Курсировать будут с восьми часов утра по всем маршрутам. Поскольку более востребован первый маршрут, там два троллейбуса будут. По остальным маршрутам по одному троллейбусу", — объяснил он.

Говоря о готовности предприятия к зимнему периоду, Барганджия сказал, что работа ведется по мере возможных сил. В непогоду движению транспорта мешают падающие на троллейбусные линии ветки, а когда бывает минусовая температура, замерзают провода.

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"У нас внутри подстанции нет агрегатов, которые при случае замыкания срабатывали бы и отключались, до того в плачевном состоянии все находится. Даже если мы захотим, весь парк выпустить не сможем. Подстанции не выдержат. Из-за отсутствия должного напряжения агрегаты выходят из строя", — отметил директор управления.

Подвижной состав "Троллейбусного управления администрации города Сухум" состоит из 25 единиц закупленных в 2010 году троллейбусов. В день курсируют около десяти троллейбусов по трем маршрутам: Новый район – Рынок, Железнодорожный поселок – Рынок, 12 школа(р-н Маяка) – Тхубун, Новый район – Турбаза.

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