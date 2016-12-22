Sputnik, Владимир Бегунов.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба и шеф-редактор Дмитрий Нездоровин рассказали и показали студентам, как работают современные медиа. Будущие журналисты узнали о сегодняшних медиаформатах на примере портала Sputnik Абхазия, основах редакционной работы, правилах дистрибуции новостей и мультимедийных возможностях пресс-центра. Завершил презентацию информационных возможностей Sputnik видеомост с Москвой, в ходе которого профессор Высшей школы экономики (РФ) Олег Дмитриев рассказал студентам крупнейшего вуза Абхазии о тенденциях развития современных медиа.

"Наши журналисты ежедневно качественно и оперативно предоставляют читателям и слушателям информацию о важнейших событиях локальной и мировой новостной повестки, — сказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба. — Невозможно переоценить значимость образования. Sputnik всегда готов поддерживать образовательные проекты, в том числе в области медиа".

Профессор кафедры журналистики АГУ Екатерина Бебия рассказала, что со студентами побывала во многих абхазских СМИ.

"Я часто бываю в редакции Sputnik, здесь работают мои бывшие студенты, сказала Екатерина Бебия. — Мне здесь интересно, я решила, что будет интересно и нашим студентам. Это третьекурсники, они должны выбирать, где они будут работать. Для студентов такие экскурсии очень полезны. В Sputnik мы пришли впервые, удивились технологиям в вашем пресс-центре, которые позволяют в онлайн-режиме проводить конференции с любой точкой мира".

Студентка Виктория Авидзба считает, что главная цель журналистики – приносить пользу обществу.

"У вас в редакции очень комфортно, спасибо за прием, — сказала студентка. – У нас впереди зимняя практика. Мы будем выбирать СМИ, где проходить стажировку, многие хотят попасть именно в Sputnik".

Еще одна третьекурсница АГУ Ирма Вартагава, рассказала, что считает Sputnik – главным информационным ресурсом в Абхазии и сейчас сама увидела, как работает редакция.

Студентка Алиса Адлейба говорит, что считает журналистику самой интересной, но при этом сложной и ответственной профессией, позволяющей быть в центре событий, пропускать их через себя.

По словам Адлейба, экскурсия в редакции Sputnik Абхазия и видеомост о тенденциях развития современных медиа были очень интересны и полезны.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Sputnik Абхазия входит в международное информационное агентство и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран, которые работают на более чем на 30 языках.