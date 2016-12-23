Барателиа: за год число обладателей карты "АПРА" увеличилось в два раза

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Количество пользователей платежной системы "АПРА" за 2016 год увеличилось более чем в два раза, об этом в интервью Sputnik сообщил председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа.

"По итогам 2015 года, на территории Абхазии число держателей карты "АПРА" составляло 22572 человек, а по итогам 2016 года, их число более чем удвоится и приблизится к 55-60 тысячам человек. Цифра будет обнародована по итогам года. В рамках той программы, которую разрабатывает Нацбанк Абхазии при поддержке правительства, связанной с переводом пенсий и зарплат на карты, мы планируем, что в 2017 году число держателей карты "АПРА" составит порядка 100 тысяч человек", — сказал Барателиа.

Безусловно, отметил глава Нацбанка, увеличение числа держателей карты "АПРА" будет способствовать развитию платежной инфраструктуры, поскольку в ее развитии будут заинтересованы коммерческие банки.

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"По нашим прогнозам, будет увеличиваться число устройств, банкоматов. Сегодня их около 80. По итогам 2017 года, мы планируем, что на территории Абхазии будет установлено до 140 банкоматов, и соответственно будет развиваться POS-терминальная сеть, Увеличение устройств, где владельцы карт смогут расплачиваться безналом", — подчеркнул он.

Председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа рассказал Sputnik, что Банк Абхазии ведет переговоры с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), которая разработала национальную платежную карту "Мир".

"Мы хотим, чтобы держатели карты "Мир" могли пользоваться ею в Абхазии. И также ставим вопрос, чтобы наши граждане, держатели карты "АПРА", могли пользоваться ею, когда они выезжают за пределы Абхазии, то есть в Россию", — сообщил Барателиа.

Переговоры продолжаются. Договоренность, заверил Барателиа, будет достигнута в самое ближайшее время.