Президент "Абхазского союза туризма": нельзя рассчитывать только на лето

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Большинство владельцев гостиниц республики рассчитывают только на летний сезон, что неправильно, заявила президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина на круглом столе в ТПП Абхазии в пятницу 23 декабря.

"Большая часть бизнесменов, которые владеют гостиницами, смотрят только на летний сезон, что не дает возможности круглогодичного использования этих объектов. Да, это дешевле, проще, не нужно утеплять гостиницы, но в то же время это снижает качество продукции", — подчеркнула Калягина.

По словам Анны Калягиной, ее туристическая компания, которая направляла местным предпринимателям туристов, уже столкнулась с такой проблемой. Владельцы отелей и гостиниц с большим удовольствием соглашались принять гостей, но не были к этому готовы.

"В прошлом году у нас был очень большой поток туристов, провели мощную рекламу, и к нам приехало много гостей. Так совпало, что в тот период выпал снег и начались проблемы с электричеством, номера тут же «вымерзли», в них не хватало элементарно теплых одеял, которые пришлось экстренно находить и приобретать владельцам", — сказала Калягина.

Президент "Абхазского союза туризма" подчеркнула, что каждый бизнесмен, который желает принимать гостей в зимний период, должен оборудовать свой объект дизельным генератором и резервуарами для воды.

Она добавила, что поток туристов в период резкого похолодания в 2016 году упал в разы, так как потенциальные туристы отказываются приезжать в холодную Абхазию.