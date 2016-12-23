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Архивное фото багажа, прибывших на отдых туристов

Президент "Абхазского союза туризма": нельзя рассчитывать только на лето

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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В ТПП Абхазии прошел круглый стол, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Большинство владельцев гостиниц республики рассчитывают только на летний сезон, что неправильно, заявила президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина на круглом столе в ТПП Абхазии в пятницу 23 декабря.

Круглый стол в ТПП Абхазии
© Sputnik.
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"Большая часть бизнесменов, которые владеют гостиницами, смотрят только на летний сезон, что не дает возможности круглогодичного использования этих объектов. Да, это дешевле, проще, не нужно утеплять гостиницы,  но в то же время это снижает качество продукции", — подчеркнула Калягина. 

По словам Анны Калягиной, ее туристическая компания, которая направляла местным предпринимателям туристов, уже столкнулась с такой проблемой. Владельцы отелей и гостиниц с большим удовольствием соглашались принять гостей, но не были к этому готовы.  

"В прошлом году у нас был очень большой поток туристов, провели мощную рекламу, и к нам приехало много гостей. Так совпало, что в тот период выпал снег и начались проблемы с электричеством, номера тут же «вымерзли», в них не хватало элементарно теплых одеял, которые пришлось экстренно находить и приобретать владельцам", — сказала Калягина. 

Президент "Абхазского союза туризма" подчеркнула, что каждый бизнесмен, который желает принимать гостей в зимний период, должен оборудовать свой объект дизельным генератором и резервуарами для воды. 

Она добавила, что поток туристов в период резкого похолодания в 2016 году упал в разы, так как потенциальные туристы отказываются приезжать в холодную Абхазию. 

 

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