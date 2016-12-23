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Адгур Ардзинба.

Минэкономики: необходимость и эффективность ж/д кредита под вопросом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция министра экономики Абхазии в Sputnik (3)
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Пресс-конференция министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба прошла в пресс-центре Sputnik в пятницу 23 декабря.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. Абхазия платит большие деньги по железнодорожному кредиту, но необходимость в нем вызывает вопросы, отремонтировать железнодорожное полотно можно было на деньги российской Инвестпрограммы, заявил Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Sputnik в понедельник 23 декабря.

Министр экономики заявил журналистам, что только в 2015 и 2016 годах Абхазия выплатила России 800 миллионов рублей по железнодорожному кредиту. Эти деньги могли бы быть потрачены для поддержки бизнеса. Сейчас переговоры по реструктуризации этого кредита идут на уровне глав государств Абхазии и России.

"Абхазская железная дорога – не Ост-Индская компания, здесь не пришлось строить железнодорожное полотно с нуля в трудных условиях, — сказал Адгур Ардзинба. – У нас железная дорога была, она требовала ремонта. Отремонтировать ее можно было за счет Инвестпрограммы, вместо того чтобы строить на эти деньги стадион и бассейн, тем более что бассейна до сих пор нет".

По словам Ардзинба, вопросы у Минэкономики вызывает не только необходимость железнодорожного кредита, но и эффективность его использования.

"Железнодорожное полотно починили плохо, — сказал Ардзинба. – Я проехался недавно на поезде. Он не может разогнаться из-за качества полотна больше 40 километров в час. На такой медленной скорости невозможно запустить генератор, от которого работают кондиционеры".

Межправительственное соглашение о предоставлении железнодорожного кредита Россией Абхазии было подписано в декабре 2010 года. На сегодня, по словам министра финансов Дмитрия Серикова, остаток по кредиту составляет 1 миллиард 710 миллионов рублей. 


Темы:
Пресс-конференция министра экономики Абхазии в Sputnik (3)

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