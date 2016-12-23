Рицинский нацпарк: дорога к озеру от снега очищена

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Дорога к озеру Рица очищена от снега, и до нее можно добраться на автомобилях с повышенной проходимостью, сказал представитель Рицинского национального парка Астан Аристава на круглом столе в ТПП Абхазии в пятницу 23 декабря.

"Каждый год мы стараемся чистить дорогу к озеру Рица, тем более на новогодние праздники. В этом году снега больше, чем в предыдущие сезоны, и у нас постоянно работают две единицы техники по очистке дорог. Вчера мы наняли спецтехнику большой мощности и с задачей справляемся", — рассказал Аристава.

Астан Аристава выразил уверенность в том, что до конца новогодних праздников дирекция и сотрудники Нацпарка сумеют сделать все необходимое для свободного проезда к Рице.

Аристава добавил, что Рицинский национальный парк готов рассмотреть предложения по организации праздничных мероприятий на своей территории, и одним из них может стать ярмарка.

"Первое, что приходит в голову – это организация праздничной ярмарки. В прошлом году у нас были Дед Мороз со Снегурочкой, и мы предоставляли на прокат снегоходы, которые почему-то не были особо востребованы. Но мы все равно попробуем в этом году снова", — отметил Аристава.

Директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба, делясь личным опытом, посоветовал использовать для горных экскурсий ратраки, которые будут пользоваться спросом и среди местных жителей.

"Если, например, будут не снегоходы, а ратраки, вместимостью 10-15 человек и об этом заранее оповестить туроператоров, то через год они привезут такое количество людей, чтобы это было выгодно вам. Я уверен, что будет очередь даже среди местного населения", — выразил свое мнение Тарба.

В рамках круглого стола, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму.



