Посещаемость Новоафонской пещеры приближается к советскому уровню

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Посещаемость Новоафонской пещеры приближается к показателям советского периода, отметил заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба в пятницу 23 декабря.

"По статистике советского периода за 1988 год численность участников экскурсий по Абхазии составила 7 миллионов 308 тысяч 500 человек, из них 644 тысячи посетили Новоафонскую пещеру. К 20 декабря текущего года у нас уже 400 тысяч посетителей", — отметил Ахба.

Замминистра добавил, что за 2015 год Рицинский национальный реликтовый парк посетило 560 тысяч туристов, а к двадцатым числам декабря 2016 года уже 607 971, что, по его мнению, говорит о хорошем развитии экскурсионной деятельности страны.

"Туристические потоки растут из года в год, но наша задача — сохранить эту тенденцию, не опускать планку и поэтапно приумножать", — подчеркнул Астамыр Ахба.

В рамках круглого стола, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму.

Новоафонская пещера была открыта в 1961 году спелеологом Гиви Смыр. Пещера насчитывает около полутора километров пути, проложенного через девять залов подземелья, семь из которых открыты для посещения



