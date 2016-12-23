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Новоафонская пещера

Посещаемость Новоафонской пещеры приближается к советскому уровню

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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По инициативе "Абхазского союза туризма" в ТПП Абхазии прошел круглый стол, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Посещаемость Новоафонской пещеры приближается к показателям советского периода, отметил заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба в пятницу 23 декабря.

"По статистике советского периода за 1988 год численность участников экскурсий по Абхазии составила 7 миллионов 308 тысяч 500 человек, из них 644 тысячи посетили Новоафонскую пещеру. К 20 декабря текущего года у нас уже 400 тысяч посетителей", — отметил Ахба. 

Замминистра добавил, что за 2015 год Рицинский национальный реликтовый парк посетило 560 тысяч туристов, а к двадцатым числам декабря 2016 года уже 607 971, что, по его мнению, говорит о хорошем развитии экскурсионной деятельности страны. 

"Туристические потоки растут из года в год, но наша задача — сохранить эту тенденцию, не опускать планку и поэтапно приумножать", — подчеркнул Астамыр Ахба. 

В рамках круглого стола, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму.

Новоафонская пещера была открыта в 1961 году спелеологом Гиви Смыр. Пещера насчитывает около полутора километров пути, проложенного через девять залов подземелья, семь из которых открыты для посещения


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