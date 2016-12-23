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Лев Дуров (справа) в роли Вольфганга Швиттера

Льву Дурову жизнь советской номенклатуры в Абхазии показалась скучной

© Sputnik. Александр Поляков
В Абхазии
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Восемьдесят пять лет исполнилось бы в пятницу 23 декабря Народному артисту СССР Льву Дурову.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Льва Дурова с Абхазией связывали съемки в фильме "Серые волки", на редких видеокадрах интервью семилетней давности он рассказывал о съемках в Пицунде и восхищался Абхазией.

Лента о заговоре против Хрущева снималась на государственной даче в Пицунде. Дуров играл в этой картине роль Председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна.

В 2009 году Лев Константинович посетил кинофестиваль "Страна души" в Абхазии и рассказал о том периоде своей жизни.

"Во время съемок я жил на даче Микояна и мог убедиться, насколько скучно жили наши высокие начальники, — рассказывал актер. – Там была казенная обстановка и условия, как в плохой гостинице, это было очень смешно".

Дуров говорил, что побывал на Рице и восхищен Абхазией, которая, по его словам, гораздо красивее Швейцарии.

"Абхазия – потрясающая страна, — сказал Дуров. – Надеюсь, она возродится. Все будет хорошо".

Лев Дуров ушел из жизни больше года назад, в августе 2015 года.

Российский актер, режиссер, Народный артист СССР Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1967 году Дуров поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной. В кино Лев Дуров начал сниматься в 1954 году и сыграл более 160 ролей.  

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Лев Дуров: никакая Швейцария не сравнится с Абхазией. Архивные кадры


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