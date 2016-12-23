Sputnik, Амра Амичба
В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" общественная телестудия "Асаркьа" снимает цикл фильмов о жизни представителей различных национальных общин Абхазии.
Автор проекта, журналист Розита Герман, отметила, что Абхазия издавна была многонациональной страной и в XX веке здесь жили представители нескольких десятков национальных общин.
"Столетиями в силу различных причин миграционные процессы не прекращались. А война 1992-1993 года стала очередным поворотным моментом, когда люди покинули Абхазию. От некогда богатой культурной палитры остались небольшие островки. Но и сегодня в Абхазии живут представители различных общин, которые вносят вклад в развитие общества. Среди них и небольшая еврейская община", — сказала Герман.
Авторы фильма побывали у Александра Малис в цехе, где он делает металлические конструкции, и у Этери (Эсфирь) Клейман, когда она зажигала свечи в Шабат. Побывали в гостях у Эммы (Эсфирь) Барахович, отец которой, Ефим Хаизенюк, строил дорогу на озеро Рица в 1948 году, а также познакомились с Иосифом Ашкенази, который так и не уехал в Израиль. А 2 октября встретили еврейский Новый год вместе с посетителями сухумской синагоги.
В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" запланировано снять девять короткометражных фильмов по 7-9 минут о представителях различных национальных общин Абхазии – о русских, армянах, греках, мегрелах, эстонцах, немцах, поляках. Уже прошла презентация фильма о репатриантах из Сирии, фильм о евреях второй.
"Моя фамилия Герман, я сама представитель одной из национальных общин. Меня всегда интересовало, как и чем люди живут. Часто сталкиваемся с однообразной общественно-политической информацией. Нет информации о жизни простых людей. Наше разнообразие и есть потенциал страны, — сказала Розита Герман. — Мы сфокусировали внимание не на истории общины, у каждой, безусловно, богатая история, а на том, что происходит в жизни отдельных людей сегодня, что они делают, чем живут".
Автор проекта поблагодарила всех героев фильма, которые открыли двери своих домов для съемочной группы, журналиста Розиты Герман, оператора Амбарцума Арутюнян и фотографа Наала Авидзба.
Розита Герман сообщила, что уже снят и монтируется фильм о греках Абхазии, идут съемки католической общины.
По завершению проекта авторы планируют провести мультикультурную интерактивную выставку по мотивам фото- и видеоматериала.
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