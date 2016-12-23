Sputnik, Амра Амичба

В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" общественная телестудия "Асаркьа" снимает цикл фильмов о жизни представителей различных национальных общин Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сочинский раввин для абхазских евреев

Автор проекта, журналист Розита Герман, отметила, что Абхазия издавна была многонациональной страной и в XX веке здесь жили представители нескольких десятков национальных общин.

"Столетиями в силу различных причин миграционные процессы не прекращались. А война 1992-1993 года стала очередным поворотным моментом, когда люди покинули Абхазию. От некогда богатой культурной палитры остались небольшие островки. Но и сегодня в Абхазии живут представители различных общин, которые вносят вклад в развитие общества. Среди них и небольшая еврейская община", — сказала Герман.

Авторы фильма побывали у Александра Малис в цехе, где он делает металлические конструкции, и у Этери (Эсфирь) Клейман, когда она зажигала свечи в Шабат. Побывали в гостях у Эммы (Эсфирь) Барахович, отец которой, Ефим Хаизенюк, строил дорогу на озеро Рица в 1948 году, а также познакомились с Иосифом Ашкенази, который так и не уехал в Израиль. А 2 октября встретили еврейский Новый год вместе с посетителями сухумской синагоги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Читая Эстер, или один день абхазских евреев 10

В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" запланировано снять девять короткометражных фильмов по 7-9 минут о представителях различных национальных общин Абхазии – о русских, армянах, греках, мегрелах, эстонцах, немцах, поляках. Уже прошла презентация фильма о репатриантах из Сирии, фильм о евреях второй.

"Моя фамилия Герман, я сама представитель одной из национальных общин. Меня всегда интересовало, как и чем люди живут. Часто сталкиваемся с однообразной общественно-политической информацией. Нет информации о жизни простых людей. Наше разнообразие и есть потенциал страны, — сказала Розита Герман. — Мы сфокусировали внимание не на истории общины, у каждой, безусловно, богатая история, а на том, что происходит в жизни отдельных людей сегодня, что они делают, чем живут".

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Кантор сухумской синагоги читает прихожанам сакральные тексты

Автор проекта поблагодарила всех героев фильма, которые открыли двери своих домов для съемочной группы, журналиста Розиты Герман, оператора Амбарцума Арутюнян и фотографа Наала Авидзба.

Розита Герман сообщила, что уже снят и монтируется фильм о греках Абхазии, идут съемки католической общины.

По завершению проекта авторы планируют провести мультикультурную интерактивную выставку по мотивам фото- и видеоматериала.