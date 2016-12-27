СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Необходимо создавать мини-фабрики по переработке овощей и фруктов, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы за 2016 год.

"Государству нужно думать о том, как правильно использовать возможности для поддержки крестьян, занимающихся цитрусовыми и другими культурами. Нам нужно создавать мини-заводы по переработке овощей и фруктов, что позволит осваивать невывезенную продукцию и тем самым спасать урожаи наших крестьян", — добавил он.

Спрос на цитрусовые из Абхазии в России до сих пор достаточно высок, сказал президент.

"Ситуация с цитрусовыми не самая простая. В прошлом году в связи с теми санкциями, которые были по отношению к Турции, нам позволило каким-то образом даже при том небольшом объеме, получить неплохие дивиденды с цитрусовых. В этом году, когда были сняты эти санкции, большими потоками пошли цитрусовые из Турции. Это сбило цены на наши цитрусовые, хотя при этом до сих пор спрос на них в России высок", — отметил он.

Перерабатывающий завод был построен в Абхазии, но затем он был перепрофилирован в винзавод. Президент не исключил того, что если бы этого не произошло, то сейчас позволило бы решить проблему с неудачным цитрусовым сезоном.