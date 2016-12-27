СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Информационно-координационный центр министерств внутренних дел России и Абхазии нужен республике, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы за 2016 год.

"Скажу вам смело, что ИКЦ нужен и очень даже нужен. Жизнь показывает, что нам нужны обученные профессионалы. К сожалению, у нас сегодня этого нет. Информационно-координационный центр – это структура, которая нацелена на то, чтобы использовать возможности, которые будут предоставлены российской стороной. Это, в частности, вопросы обучения личного состава", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что подобное соглашение было между Россией и Киргизией.

"После проведения соответствующих мероприятий, которые дали положительный результат для этой страны, надобность в данной структуре отпала, и сегодня Министерство внутренних дел Киргизии решает свои задачи самостоятельно, так как того требует обстановка в данной республике. Почему мы не можем этого сделать, почему мы должны бояться и шарахаться от всего?" – задался вопросом глава государства.

Передача опыта со стороны России может быть только полезной для Абхазии, уверен Хаджимба.

"Некоторые ссылаются на то, что будут проводиться некие оперативно-розыскные мероприятия, будут преследовать тех или иных людей. Но у нас есть другие соглашения, которые были подписаны ранее между органами прокуратуры, между специальными подразделениями. Там все четко расписано, к сожалению, не все то, что закладывается на бумаге, реализуется на деле. В 2017 году вопрос создания ИКЦ будет решен", — сказал президент.

Договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, предусматривает создание совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел для координации деятельности по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений.

Основная задача центра заключается в организации обмена оперативной информацией между правоохранительными органами России и Абхазии, формировании банка данных об организованных преступных сообществах, содействии в межгосударственном розыске и выдаче лиц, скрывшихся от уголовного преследования.