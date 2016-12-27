Хаджимба: в будущем президент Абхазии должен избираться на один срок

СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. В будущем президент Абхазии должен избираться на один срок, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2016 год.

"У нас народ не терпит долгого видения одного и того же лица. Сделал хорошее дело, можно передать пост молодому поколению, которое не хуже нас с вами будут делать эту работу", — добавил он.

Говоря об изменениях, внесенных в законодательство о выборах, согласно которому запрещается избираться лицам, в частности, совершившим тяжкие преступления, находящимся на учете в наркологическом диспансере, Хаджимба отметил, что эти поправки нужны.

"Я думаю, что не только в Парламенте, но и в нормальном цивилизованном обществе люди, которые совершают преступления, должны быть ограничены от общения с людьми", — сказал он.

Что касается работы парламентариев, глава государства отметил, что некоторые из них не сделали ничего полезного для республики за все время нахождения в Народном Собрании.

"У нас там сидят люди, не совершившие преступление, но и ничего не сделавшие за все эти годы, ни один раз не подавшие свой голос, но исправно поднимающие руки, когда это нужно", — заявил Хаджимба.

Президент уверен, что необходимо ужесточить меру ответственности депутатов Парламента.

"Если ты идешь в Парламент, то должен понимать, зачем ты туда приходишь. В Парламент не идут для того, чтобы ставить столбы, трансформаторы, включать лампочки, а для того, чтобы писать законы", — подчеркнул он.

Хаджимба считает, что имеет смысл внести коррективы и в статус депутатов.

"Любой президент в Абхазии выбирается практически большинством народа, а депутат выбирается от одного большого или маленького округа. К нему нет претензий, он может спокойно отсидеть пять лет на работе. Может быть, следует вернуться к понятию императивного мандата (право отзыва депутатских полномочий – ред.)?" — задался вопросом глава государства.

Президент считает, что бездействие депутата Парламента существенно влияет на жизнь в стране в целом.



