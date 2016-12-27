"Единая Абхазия" выступила за введение национальных квот для Парламента

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Политсовет партии "Единая Абхазия" считает необходимым восстановить практику формирования Парламента – Народного Собрания Абхазии, существовавшую при первом президенте Владиславе Ардзинба, предусматривавшую квоты для некоторых национальных групп страны. Об этом сообщается на сайте партии "Единая Абхазия".

"Отступление от этой практики привело к тому, что в нынешнем составе Парламента – Народного Собрания не представлены граждане Абхазии русской национальности. Механизм осуществления данного предложения, на наш взгляд, должен быть разработан Администрацией президента, Парламентом Республики Абхазия и Центральной избирательной комиссией", — отмечается в сообщении.

Свое предложение "Единая Абхазия" направила президенту, спикеру Парламента, председателю ЦИК Абхазии.

"Единая Абхазия" считает, что при формировании Парламента Абхазии на основе предложенной системы общество получит законодательный орган, в котором будут более широко представлены основные национальные группы многонациональной Абхазии.



