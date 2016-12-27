Трое сухумских школьников отравились, предположительно, "спайсом"

СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Один ученик 8-го класса и двое 11-классников поступили утром в понедельник в Республиканский наркологический диспансер с признаками отравления. Школьники рассказали, что незадолго до этого употребили курительную смесь "спайс", обладающую наркотическим эффектом, сообщила Sputnik главный нарколог Абхазии Ирма Ануа.

"Буквально в течение часа к нам поступили трое школьников. Со слов самих детей, они употребили наркотическое курительное вещество "спайс". О том, что школьники употребили психотропные вещества, свидетельствовало их поведение", — отметила Ануа.

По словам врача, один из школьников был в тяжелом состоянии, остальные двое в более легком. У них были галлюцинации и состояние психомоторного возбуждения.

"В таких ситуациях мы всегда вызываем милицию. Приехали представители Прокуратуры, Министерства образования, администрация школы и родители школьников. Тот, который был в тяжелом состоянии, вел себя неадекватно, ему мерещились чудовища, и любое наше прикосновение приводило его в состояние паники", — рассказала нарколог Ануа.

Радиоинтервью с Ирмой Ануа слушайте здесь>>

По словам замначальника УВД по Сухуму Лоу Инал-ипа, ранее не было случаев доставления несовершеннолетних с симптомами подобного наркотического опьянения.

"По данному факту в отделе по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухум собран соответствующий материал. Проведена проверка и результаты переданы в Прокуратуру, где в дальнейшем по данному факту будет проводиться разбирательство", — прокомментировал инцидент Инал-ипа.

Замначальника УВД по Сухуму Лоу Инал-ипа добавил, что идет работа по проверке факта распространения этого наркотического препарата среди подростков.



