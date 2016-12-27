СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Второй день поисков обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России в акватории Абхазии результатов не принес, об этом корреспонденту Sputnik сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

"На сегодня мы завершили поиски обломков в море. Второй день поисков обломков Ту-154 был безрезультатным. Завтра с рассветом продолжим интенсивные поисковые работы", — сказал Делибалтян.

В среду 28 декабря, по словам замминистра, также будет применяться военная авиация, катера МЧС республики и личный состав ведомства.

Абхазские спасатели задействуют вертолеты в поисках обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России, об этом корреспонденту Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Пресс-служба МЧС РФ На месте крушения Ту-154, число найденных тел достигло 12

Во вторник министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал Sputnik, что к поискам обломков Ту-154 подключены два вертолета: частный вертолет МИ-2 и военный вертолет МИ-8. Число спасателей, задействованных в поисковых работах, проходящих в акватории Гагры, было увеличено до 82 человек, работали четыре катера. В Гагре, по его словам, создан оперативный штаб для поиска обломков самолета Минобороны России и в темное время суток.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море под Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.



