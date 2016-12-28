Снеговик в колыбели: цены на новогоднее чудо в Абхазии

Сказка для детей и взрослых – цены утренников и корпоративов, корреспондент Sputnik Владимир Бегунов обзвонил абхазских Дедов Морозов, пакующих мешки в преддверии новогодней ночи.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Когда наступает новогодняя неделя и люди начинают бегать как угорелые по рынкам и магазинам в поисках подарков, приходит время горячих звонков на мобильник Деда Мороза. В эти дни телефон сказочного старика раскаляется и рискует превратить своего хозяина в праздничную лужу. Но Дед Мороз справляется. Как? Это его большой секрет.

© Sputnik. Алексей Даничев В предвкушении сказки

Sputnik выяснил стоимость сказочных услуг на Новый год 2016-2017. В объявлениях не упоминались Ацаа Бабаду и Астыпха, везде писалось — Дед Мороз и Снегурочка, видимо, для расширения аудитории.

В первой фирме, куда мы позвонили, нам рассказали, что полчаса детского праздника обойдется в три тысячи рублей 31 декабря. В программу входят игры, песни, хороводы с несколькими сказочными персонажами. Можно сэкономить и устроить праздник раньше на день или два, тогда такая же программа обойдется в две тысячи рублей.

Для руководителей фирм, желающих пригласить Деда Мороза на корпоратив, это удовольствие обойдется в десять тысяч рублей за час шоу. Шоу, правда, обещают обширное. Помимо Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, будет ведущий с тостами и играми, фаер-шоу и танцевальная группа с восточными танцами. Сэкономить можно и здесь, устроить праздник, к примеру, 29 декабря и уложиться в восемь тысяч рублей.

© flickr.com/ Andrés Nieto Porras Мы больше не верим в Деда Мороза

Есть более дешевые варианты. Один из Дедов Морозов, с которым мы пообщались, работает без подтанцовок и помощников, по минимальному ценнику. Приходит со своей программой к детям за две тысячи рублей вечером 31 декабря, за тысячу – в первой половине того же дня и за семьсот рублей 30 декабря. Естественно, родителям нужно встретиться с ним заранее, чтобы положить в мешок письмо и подарок для ребенка.

На корпоративах Дед Мороз эконом-класса работает за шесть тысяч рублей, но это расширенная, двухчасовая программа, включающая тосты, конкурсы, танцы и фото с новогодним волшебником.

Один абхазский Дед Мороз ответил на звонок оригинально: "Мы сейчас не работаем по уважительным причинам. У нас, знаете ли, Снегурочка снеговика родила. Звоните через год. С наступающим вас!"

В общем, цены в Абхазии разные, в зависимости от толщины кошелька и запросов. Но звонить лучше уже сейчас, к нерасторопным Дед Мороз не приходит.