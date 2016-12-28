СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Амра Амичба. У главной елки Абхазии начались Новогодние представления для горожан и гостей столицы, об этом сказала специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.
"Столичная администрация в преддверии Нового года для жителей и гостей столицы подготовила специальную программу. 27 декабря праздничное мероприятие провел комитет по вопросам молодежи и спорта. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом", — сказала специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.
С трех часов дня до семи часов вечера детей и взрослых развлекали творческие коллективы.
По словам Эсмы Квициния, в этом году внесли новшества: "Бумажное шоу" и "Азот-шоу". Есть специальная новогодняя фотозона, где каждый желающий может сфотографироваться с Дедом Морозом.
"Хочется добавить, что у нас сегодня здесь дети из сухумского лицея-интерната. Организовали выставку ручных изделий, все то, что они сделали своими руками, связали", — объяснила специалист.
Астанда с трехлетней дочерью пришла на вечернее представление.
- Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы© Sputnik. Амра Амичба
- Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы© Sputnik. Амра Амичба
- Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы© Sputnik. Амра Амичба
"Успели уже сфотографироваться с Дедом Морозом. Не могу никак отвести дочь от хоровода вокруг елки. Ей очень нравится. Спасибо организаторам", — сказала Астанда.
Каждый день до 7 января у главной елки Абхазии будут проходить праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи.
Праздничные мероприятия начались у главной елки Абхазии 25 декабря и будут проходить ежедневно до 7 января. В новогоднюю ночь программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи.
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