СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Амра Амичба. У главной елки Абхазии начались Новогодние представления для горожан и гостей столицы, об этом сказала специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

"Столичная администрация в преддверии Нового года для жителей и гостей столицы подготовила специальную программу. 27 декабря праздничное мероприятие провел комитет по вопросам молодежи и спорта. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом", — сказала специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

С трех часов дня до семи часов вечера детей и взрослых развлекали творческие коллективы.

По словам Эсмы Квициния, в этом году внесли новшества: "Бумажное шоу" и "Азот-шоу". Есть специальная новогодняя фотозона, где каждый желающий может сфотографироваться с Дедом Морозом.

© Sputnik. Томас Тхайцук Снеговик в колыбели: цены на новогоднее чудо в Абхазии

"Хочется добавить, что у нас сегодня здесь дети из сухумского лицея-интерната. Организовали выставку ручных изделий, все то, что они сделали своими руками, связали", — объяснила специалист.

Астанда с трехлетней дочерью пришла на вечернее представление.

Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы © Sputnik. Амра Амичба

Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы © Sputnik. Амра Амичба

Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы © Sputnik. Амра Амичба 1 / 3 © Sputnik. Амра Амичба Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы

"Успели уже сфотографироваться с Дедом Морозом. Не могу никак отвести дочь от хоровода вокруг елки. Ей очень нравится. Спасибо организаторам", — сказала Астанда.

Каждый день до 7 января у главной елки Абхазии будут проходить праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи.

Праздничные мероприятия начались у главной елки Абхазии 25 декабря и будут проходить ежедневно до 7 января. В новогоднюю ночь программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>



