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Новогоднее мероприятие у главной елки страны

Новогодние представления проходят у главной елки Абхазии

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Каждый день до 7 января 2017 года у главной елки Абхазии в Сухуме будут проходить праздничные новогодние мероприятия.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Амра Амичба. У главной елки Абхазии начались Новогодние представления для горожан и гостей столицы, об этом сказала специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

"Столичная администрация в преддверии Нового года для жителей и гостей столицы подготовила специальную программу. 27 декабря праздничное мероприятие провел комитет по вопросам молодежи и спорта. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом", — сказала специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

С трех часов дня до семи часов вечера детей и взрослых развлекали творческие коллективы.

По словам Эсмы Квициния,  в этом году внесли новшества: "Бумажное шоу" и "Азот-шоу". Есть специальная новогодняя фотозона, где каждый желающий может сфотографироваться с Дедом Морозом.

Новогоднее настороение
© Sputnik. Томас Тхайцук
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"Хочется добавить, что у нас сегодня здесь дети из сухумского лицея-интерната. Организовали выставку ручных изделий, все то, что они сделали своими руками, связали", — объяснила специалист.

Астанда с трехлетней  дочерью пришла на вечернее представление.

  • Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы
    Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы
    © Sputnik. Амра Амичба
  • Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы
    Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы
    © Sputnik. Амра Амичба
  • Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы
    Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы
    © Sputnik. Амра Амичба
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© Sputnik. Амра Амичба
Новогодние гуляния у главной елки страны на площади Свободы

"Успели уже сфотографироваться с Дедом Морозом. Не могу никак отвести дочь от хоровода вокруг елки. Ей очень нравится. Спасибо организаторам", — сказала Астанда.

Каждый день до 7 января у главной елки Абхазии будут проходить праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи.

Праздничные мероприятия начались у главной елки Абхазии 25 декабря  и будут проходить ежедневно до 7 января. В новогоднюю ночь программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи.

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Теги:
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