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Государственный русский театр драмы

Минкультуры Абхазии назвало РУСДРАМ прорывом года

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 27 декабря.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Прорывом года назвала Эльвира Арсалия 36-ой сезон Государственного Русского театра драмы Абхазии на пресс-конференции в Sputnik.

"В этом году было много ярких театральных событий: фестиваль Фазиля Искандера, замечательные спектакли Абхазского театра, но прорывом года, несомненно, стал РУСДРАМ", — сказала министр культуры на пресс-конференции. 

По словам Эльвиры Арсалия, после назначения генеральным директором Государственного Русского театра драмы Абхазии Ираклия Хинтба сразу же начались перемены.

Радиоинтервью слушайте здесь>>

"Причины такого стремительного развития театра — наличие понятной концепции у руководства, четкое формирование репертуарной политики и чуткая реакция на все новое", — сказала министр культуры.

По словам Эльвиры Арсалия, в культуре все взаимосвязано, и успех РУСДРАМа в 2016 году способствовал привлечению внимания абхазских зрителей к театру в целом.


Теги:
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