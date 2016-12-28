Минкультуры Абхазии назвало РУСДРАМ прорывом года

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Прорывом года назвала Эльвира Арсалия 36-ой сезон Государственного Русского театра драмы Абхазии на пресс-конференции в Sputnik.

"В этом году было много ярких театральных событий: фестиваль Фазиля Искандера, замечательные спектакли Абхазского театра, но прорывом года, несомненно, стал РУСДРАМ", — сказала министр культуры на пресс-конференции.

По словам Эльвиры Арсалия, после назначения генеральным директором Государственного Русского театра драмы Абхазии Ираклия Хинтба сразу же начались перемены.

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"Причины такого стремительного развития театра — наличие понятной концепции у руководства, четкое формирование репертуарной политики и чуткая реакция на все новое", — сказала министр культуры.

По словам Эльвиры Арсалия, в культуре все взаимосвязано, и успех РУСДРАМа в 2016 году способствовал привлечению внимания абхазских зрителей к театру в целом.



