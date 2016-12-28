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Мужчина на автозаправочной станции.

Бензин и дизтопливо будут облагаться НДС в Абхазии

© Sputnik. Валерий Мельников
В Абхазии
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Последнее заседание Кабинета Министров Республики Абхазия в 2016 году прошло 28 декабря в Сухуме.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Бензин и дизельное топливо будут облагаться налогом на добавочную стоимость, такое решение принял Кабмин Абхазии в среду 28 декабря. 

Начальник правового отдела Кабинета Министров Лаша Цаава предложил изъять эти виды нефтепродуктов из списка товаров, не подлежащих обложению налогами, ввозимых на таможенную территорию Абхазии. 

"Изъятие из этого списка бензина и дизельного топлива предполагает значительное увеличение доходной части", — подчеркнул Цаава. 

В перечне углеводородов, ввоз которых на таможенную территорию Абхазии не облагается НДС, остались битум и газ.

Теги:
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