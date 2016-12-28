Россотрудничество открыло для школьников Абхазии электронную библиотеку

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Амра Амичба. Бесплатная электронная библиотека для школьников республики открылась при представительстве Россотрудничества в Абхазии, об этом сообщил корреспонденту Sputnik консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов.

В настоящее время в библиотеке более 1650 книг, ориентированных на учащихся и педагогов средних школ.

"Это учебная литература, художественные произведения, поэзия, публикации, образовательные и научные издания, детская литература, методические рекомендации для преподавателей, справочники и энциклопедии и многое другое, — уточнил Кононов. — Проект направлен на поддержку образования в школах, где ведется обучение на русском языке. Библиотека создана Россотрудничеством совместно с компанией "ЛитРес".

Для доступа к библиотеке http://rusch.litres.ru/ школам необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Системы поддержки русских школ или обратиться в Российском центре науки и культуры в Сухуме. Каждая книга выдается бесплатно сроком на 12 месяцев, затем срок действия можно продлить. Каждый учащийся имеет право одновременно пользоваться 20 книгами, но в случае необходимости количество может быть увеличено.

Кононов заметил, что библиотека будет доступна всем школам республики, так как обучение по различным предметам ведется на русском языке.

Как объяснил Дмитрий Кононов, для получения доступа к библиотеке школа заполняет анкету с информацией о себе и направляет в представительство Россотрудничества.

"Представительство Россотрудничества регистрирует школу в Системе поддержки русских школ и получает для нее права Библиотекаря. Школа может самостоятельно зарегистрироваться, заполнив анкету на официальном сайте Системы поддержки русских школ, — сказал Кононов. — И учащийся сам может направить в представительство Россотрудничества или непосредственно ответственному сотруднику своей школы информацию о себе, указав имя, фамилию, дату рождения, номер школы и класса, электронную почту и номер сотового телефона. Школа или представительство Россотрудничества регистрирует учащихся и выдает им электронные читательские билеты".

Электронная библиотека может быть использована как в онлайн, так и в оффлайн режиме. Для доступа оффлайн необходимо установить мобильное приложение "ЛитРес: Школа".



