Экспорт леса из Абхазии составит более 14 тысяч кубометров в 2017 году

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Объем экспорта абхазского леса составит более 14 тысяч кубометров в 2017 году, такое постановление принял Кабмин Абхазии в среду 28 декабря.

"Общий объем лесосечного фонда Абхазии на 2017 год предполагается в количестве более 35 тысяч кубометров, что практически соответствует объему 2016 года. Из них 14 220 кубометров круглого леса планируется направить на экспорт", — сказал председатель Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзор Ашхацава, представляя постановление министрам.

Ашхацава добавил, что по Гагрскому лесхозу планируется заготовить 17 780 кубометров леса, по Гудаутскому – 3 500, по Сухумскому – 2 800, Гулрыпшскому – 3 600, Очамчырскому – 5 700, Ткуарчалскому – 3 000 и по Галскому лесхозу 1 280 кубометров леса.

Предполагается заготовка бука и хвойных пород, отметил он.

На вопрос премьер-министра Абхазии Беслана Барциц о лесовосстановительных работах, председатель Госуправления лесного хозяйства ответил, что план на 2016 год реализован, но не на сто процентов. Те отставания, которые есть, будут наверстываться уже в следующем сезоне.



