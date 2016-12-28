СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Анжелика Бения. К памятнику государственному деятелю советской Абхазии Нестору Лакоба возложили цветы в Сухумском ботаническом саду 28 декабря.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рауль Хаджимба на возложении к памятнику Нестора Лакоба

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сообщил о том, что принято решение о создании и финансировании Историко-мемориального музея Нестора Лакоба.

"Личность Нестора Лакоба весомая для абхазского народа. Сегодня уже можно говорить о том, что в республике создан Историко-мемориальный музей его имени. На его восстановление в бюджете 2017 года предусмотрены соответствующие финансовые средства", – сообщил президент.

Мемориальный музей-квартира Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Музей подвергся разрушению в 1993 году во время Отечественной войны народа Абхазии. Нестор Лакоба проживал в этом доме с 1923 по 1936 год.

Не только для представителей фамилии Лакоба он имел большое значение, сказал Леонид Лакоба.

"Нестор оставил след в истории, внес огромный вклад в развитие абхазского общества, в становление абхазской государственности. Уверен, что нет абхаза, которому была бы не знакома его личность", – подчеркнул он.

После того как Нестор Лакоба был отравлен в Тбилиси, на обеде в доме Берия, начался самый трагичный период новейшей истории Абхазии, отметил лидер "Народной партии Абхазии" Якуб Лакоба.

"Выдающаяся личность — Нестор Лакоба. Выращивал кадры. Абхазия — многонациональная страна, все его считали своим. Он называл Абхазию национальным муравейником. Сегодня, 80 лет тому назад, в семье Берия Лакоба был отравлен. До сих пор неизвестно место, в котором покоятся его останки. История его семьи известна многим. И его супруга Сария была ему ровней", – сказал Якуб Лакоба.

Он отметил необходимость установить в Сухуме памятник супруге Нестора Сарии Лакоба.

Супруга видного государственного деятеля осталась в народной памяти как пример стойкости, проявленной в застенках НКВД, где женщину принуждали опорочить имя мужа, объявленного "врагом народа". Позднее генеральный прокурор СССР Роман Руденко скажет о Сарии: "Этой женщине памятник нужно воздвигнуть!". О создании памятника Сарии высказывался и писатель Фазиль Искандер, добавил Якуб Лакоба.

Нестор Лакоба, советский государственный деятель, родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны в крестьянской семье. Председатель Совнаркома Абхазской АССР Нестор Лакоба скончался 28 декабря 1936 года во время командировки в Тбилиси.



