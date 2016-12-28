Абхазия закроет два пункта пропуска на границе с Грузией

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Пункты пропуска Набакиа и Отобая через абхазо-грузинскую границу будут закрыты по решению Кабинет Министров Абхазии, которое было принято на последнем в 2016 году заседании правительства в среду 28 декабря.

"По данному ранее обязательству Абхазии, мы планомерно сокращаем количество пунктов пропуска с Грузией", — заявил начальник правового отдела Кабинета Министров Лаша Цаава.

Он добавил, что остается пункт пропуска в линии зоны Папынырхуа, основной пункт пропуска и технический – Лакубырхуа, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГэс.

Премьер-министр республики Беслан Барциц рассказал, что в 2015 году в рамках Инвестиционной программы на ремонт дороги, которая граничит по реке Ингур с Грузией, было потрачено около 150 миллионов рублей.

"Дорожное полотно было полностью восстановлено. Более того, администрация Галского района приобрела автобусы для обслуживания населения этого района. Уже нет такого дискомфорта, который испытывали жители нижней зоны, добираясь до главного моста через Ингур", — отметил Барциц.

Премьер-министр добавил, что постановление вступит в силу в течение 30 дней, и главы администраций Галского района непременно проведут работу по информированию населения.



