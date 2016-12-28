Дождь возможен в четверг ночью в Абхазии

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Синоптики республики сообщают, что в четверг 29 декабря Абхазия окажется под влиянием теплых атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков.
Ночью температура воздуха опустится до +5˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +14˚С.
Атмосферное давление в норме, 764 миллиметра ртутного столба. Будет понижаться.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.
Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.
Влажность воздуха высокая, 60-80%.
В Сухуме температура воздуха ночью +6˚С, днем +13˚С.