Дождь возможен в четверг ночью в Абхазии

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Синоптики республики сообщают, что в четверг 29 декабря Абхазия окажется под влиянием теплых атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков.

Ночью температура воздуха опустится до +5˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +14˚С.

Атмосферное давление в норме, 764 миллиметра ртутного столба. Будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью +6˚С, днем +13˚С.

© Sputnik. Леон Гуния Прогноз погоды с 20:00 28.12.2016 по 20:00 29.12.2016



