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Дождь возможен в четверг ночью в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (411)
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Метеорологи Абхазии прогнозирует в ночное время четверга 29 декабря дождь.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Синоптики республики сообщают, что в четверг 29 декабря  Абхазия окажется под влиянием теплых атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. 

Ночью температура воздуха  опустится до +5˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +14˚С.

Атмосферное давление в норме, 764 миллиметра ртутного столба. Будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.    

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.  

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью +6˚С,  днем +13˚С.

Прогноз погоды с 20:00 28.12.2016 по 20:00 29.12.2016
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 28.12.2016 по 20:00 29.12.2016


Темы:
Погода в Абхазии (411)
Теги:
прогнозы, погода, Абхазия

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