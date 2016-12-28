Рауль Хаджимба вручил орден "Ахьдз-Апша" выдающимся деятелям Абхазии

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Деятели культуры, спорта, сельского хозяйства, обороны, активные участники общественно-политической жизни были отмечены президентом орденом "Честь и слава" в среду 28 декабря.

Хаджимба отметил, что государственные награды служат дополнительным подтверждением того, насколько ответственно профессионалы в различных сферах относятся к работе и к Родине.

"Можно говорить о том, что у нашей страны сегодня есть успехи. И в этом значителен ваш вклад, а также участие в строительстве государства таких же профессионалов своего дела. Среди вас сегодня – яркие представители искусства, культуры, спорта, сельского хозяйства, обороны, активные участники общественно-политической жизни. Эти государственные награды служат дополнительным подтверждением того, насколько ответственно каждый из вас относится к своей профессии, к работе и к своей Родине", — сказал президент.

За вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Абхазия орденом "Ахьдз-Апша" III степени был награжден президент футбольного клуба "Динамо" Сухум Астамур Адлейба.

"Мне немного сложно говорить, потому что впервые в такой обстановке. Помню день, когда мы получили право на проведение Чемпионата мира по футболу ConIFA в Абхазии. Общими усилиями мероприятие было проведено достойно. Оно прошло на самом высоком уровне. И, по моему мнению, Абхазия провела самое зрелищное и самое интересное мероприятие в своей современной истории", – отметил Адлейба.

Получив из рук президента орден "Ахьдз-Апша" II степени, Народный поэт Абхазии Виталий Амаршан признался, что "награда неожиданная" и высказал свое пожелание собравшимся.

"Не хочу никаких разногласий в нашем обществе. Хочу, чтобы наш народ был единогласен всегда, если не во всем, то во многом. Чтобы не забывали и ценили, каким трудом было построено наше государство", – добавил Амаршан.

В списке удостоившихся ордена «Ахьдз-Апша» значатся имена: Джарназ Бения, Аида Ашхаруа, Белла Барцыц, Роза Чамагуа и многие другие, в общем — 30 человек.



