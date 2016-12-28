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Сбор мандаринов.

Тарба: цитрусовый сезон 2016 года можно назвать провальным

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Итоги цитрусового сезона 2016 в Абхазии подвел министр сельского хозяйства республики Даур Тарба на заседании Кабмина в среду 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Провальным назвал цитрусовый сезон 2016 года, министр сельского хозяйства республики Даур Тарба. 

"В связи с погодными условиями, цитрусовый сезон в этом году можно назвать не состоявшимся или провальным. На 26 декабря текущего года положение дел выглядит следующим образом. Мы идем с отставанием на 7 873 тонны по сравнению с прошлым годом, когда эта цифра составляла 19 930 тонн. Отставание на 800 тонн наблюдается и по фейхоа", — отметил Тарба. 

Даур Тарба рассказал, что Министерством сельского хозяйства создана комиссия, которая работает уже два дня, но те данные, которые уже есть – очень негативные. Что касается частного сектора, картина еще более удручающая, несмотря на богатый урожай, добавил министр. 

Министр призвал коллег рассмотреть предложение по привлечению молодежи, студентов и старшеклассников к сбору урожая, что активно практиковалось в Советское время. По мнению Тарба, это будет способствовать и вызыванию интереса молодого поколения к селу. 


Теги:
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