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Архивное фото комплекса подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская

Килограмм сжиженного газа подорожал на шесть рублей в Абхазии

© Sputnik. Виталий Тимкив
В Абхазии
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На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия, которое прошло в среду 28 декабря, рассмотрели более 30 вопросов повестки дня.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Розничную цену на 1 килограмм сжиженного газа в размере 50 рублей утвердил Кабинет министров Абхазии в среду 28 декабря. 

"В соответствии с тем, что в одном баллоне 11 килограммов, по новому постановлению стоить он будет 550 рублей. Обязуем директоров районных газонаполнительных станций снабдить газораспределительные станции этой информацией и сделать ее доступной", — сказал Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, представляя постановление Кабмину республики в среду 28 декабря.

Ардзинба выразил сожаление о необходимости увеличения цены на газ, но при этом подчеркнул, что этого не происходило с 24 декабря 2013 года, то есть ровно три года. Он отметил, что прежняя цена сохранялась по возможности максимально долго, так как учитывалось отсутствие в стране централизованной подачи газа, но есть факторы, которые не зависят от абхазского государства. 

Под этим Адгур Ардзинба подразумевал цену на мировом рынке, которая существенно увеличилась за последние три года. 

С 24 декабря 2013 года один килограмм сжиженного газа стоил 44 рубля.


Теги:
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