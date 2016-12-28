Килограмм сжиженного газа подорожал на шесть рублей в Абхазии

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Розничную цену на 1 килограмм сжиженного газа в размере 50 рублей утвердил Кабинет министров Абхазии в среду 28 декабря.

"В соответствии с тем, что в одном баллоне 11 килограммов, по новому постановлению стоить он будет 550 рублей. Обязуем директоров районных газонаполнительных станций снабдить газораспределительные станции этой информацией и сделать ее доступной", — сказал Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, представляя постановление Кабмину республики в среду 28 декабря.

Ардзинба выразил сожаление о необходимости увеличения цены на газ, но при этом подчеркнул, что этого не происходило с 24 декабря 2013 года, то есть ровно три года. Он отметил, что прежняя цена сохранялась по возможности максимально долго, так как учитывалось отсутствие в стране централизованной подачи газа, но есть факторы, которые не зависят от абхазского государства.

Под этим Адгур Ардзинба подразумевал цену на мировом рынке, которая существенно увеличилась за последние три года.

С 24 декабря 2013 года один килограмм сжиженного газа стоил 44 рубля.



