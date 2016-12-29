Sputnik, Амра Амичба

Цифры

Запрет абортов не увеличил рождаемость в республике, сообщил на пресс-конференции в Sputnik 19 декабря министр здравоохранения Андзор Гоов. По его словам, в Абхазии в среднем рождается в год две с половиной тысячи детей, и 2016 год не станет исключением, цифры будут примерно такими же.

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По официальной статистике, в 2015 году в Абхазии родилось 1927 детей, для сравнения — в 2010 году было 2156. Интересно, что детей рождается больше в сельской местности, чем в городах, тогда как число умерших неуклонно растет среди городского населения.

Первая подруга Инна: дождалась

Инна 12 лет замужем, семья живет в городе. Двое детей, мальчик и девочка, уже ходят в школу. Так как и муж, и жена выросли в многодетных семьях, вопрос о третьем ребенке не стоял. Оба работают и смогут обеспечить детей всем необходимым.

Сложность заключалась в том, что беременность Инны прерывалась, случались выкидыши. А однажды это произошло уже на шестом месяце беременности.

"Я все глаза выплакала, думала, не решусь когда-либо еще забеременеть", — вспоминает Инна.

Говорят, время лечит. В случае Инны сгладились не только грустные воспоминания, но и здоровье стало лучше. Сейчас молодая семья ждет долгожданное пополнение. И вполне возможно, что к Новому году в семье появится малыш как подарок старшим детям.

"Хочу сестричку и еще сестричку, — сказала десятилетняя Самира. – У меня много игрушек и кукол, которыми поделюсь с ними".

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Отец семейства Григорий, у которого семеро братьев и сестер, девятнадцать племянников и племянниц, и есть уже даже внучатые племянники, сам хочет большую семью и с улыбкой признался, что при женитьбе предупредил об этом жену.

"Я знаю по себе, как родная сестра или брат помогут, так никто не поддержит, а если понадобится, встанут рядом плечом к плечу. К тому же абхазов должно быть много", — заявил Григорий.

Вторя подруга Мария: аист близко

У Марии подрастает трехлетний сынишка. Родители души в нем не чают, а долгожданного ребенка им принес не просто аист, а аист в белом халате. Отчаявшись и почти потеряв надежду когда-либо подержать в руках собственное дитя, после трех лет совместного брака пара обратилась к врачам. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало решением проблемы молодой семьи. Но это недешевая процедура, пришлось продать машину, чем-то помогли и родственники.

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"На различных "круглых столах" и конференциях много говорят о критическом состоянии демографии. Государствообразующий этнос, можно сказать, на пороге исчезновения. Но что делается государством для того, чтобы семьи заводили детей, а в нашем случае, чтобы смогли иметь ребенка? Всего лишь выплачивают мизерные пособия, а что уж говорить о дорогостоящей процедуре ЭКО", — сказала Мария.

Позже, когда у мужа Марии возникли проблемы со здоровьем, пара решила воспользоваться услугами хранилища, в котором содержатся замороженные в жидком азоте сперматозоиды.

Мария и Батал растят здорового и жизнерадостного мальчугана, через год или два планируют подарить ему братика или сестричку.

"Хочу пожелать этого счастья всем женщинам Абхазии. Быть беременной, родить ребенка и подержать свое дитя в руках – это ни с чем не сравнимые ощущения", — вдохновенно заметила Мария.

Третья подруга Асида: коплю на ЭКО

Асиде 38 лет, она не замужем, но тоже хочет иметь ребенка. Свою нерастраченную материнскую нежность Асида дарит детям подруг Инны и Марии, а также своим племянницам.

В абхазском обществе, живущем патриархальными законами, считается из ряда вон выходящим родить ребенка или даже взять на воспитание вне брака.

При этом в стране много незамужних девушек детородного возраста, от 35 и старше, которые могли бы стать прекрасными матерями. Они образованные, состоялись в профессии, обеспечены жильем и постоянной работой, из намеченных планов не реализовано только материнство.

"Есть нерастраченная материнская нежность. Я чувствую, что могу дать ребенку необходимую теплоту и окружу такой заботой, что малыш не почувствует отсутствия папы, — уверена Асида. — Если я еще не встретила человека, с которым хотела бы связать жизнь, это ведь не значит, что я неспособна любить".

Принятая в прошлом году поправка к Конституции и закон "О здравоохранении" через год показали, что не принесли ожидаемых результатов: бума рождаемости в республике нет. Тот, кто не хочет родить ребенка, найдет возможность сделать аборт.

Кстати, недавно Асида сменила место работы и начала копить на ЭКО.