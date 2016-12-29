20:33 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
МЧС Абхазии ведет поиски обломков российского самолета

МЧС Абхазии: поиски Ту-154 продолжатся без авиации

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)
161 0 0

Четвертый день поисковых работ обломков российского военного самолета Ту-154 начался в акватории Гагры.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Авиация не будет использоваться при поисках обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России в акватории Абхазии, об этом корреспонденту Sputnik сообщил в четверг 29 декабря первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

"Четвертый день поисков обломков в акватории Гагры продолжится не в тех масштабах, как в предыдущие дни. Погода не позволяет, поэтому авиацию применить не сможем. Сегодня будем обходить и просматривать береговую линию, если получится — применим катера", — сказал Делибалтян.

Первый замминистра подчеркнул, что поисковые работы будут продолжаться столько, сколько это будет необходимо.

Спасатели МЧС РФ подняли из воды предположительно фрагменты упавшего Ту-154
МЧС РФ
Нашли пленку, предположительно, из третьего черного ящика Ту-154

Российские спасатели обнаружили 29 декабря на месте падения Ту-154 в Черном море магнитную пленку, предположительно, из третьего черного ящика, сам контейнер пока не найден. Ранее два бортовых самописца уже доставили на расшифровку в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. 

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море под Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. 


Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia