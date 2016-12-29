Парламент ратифицировал безвизовый режим между Абхазией и ПМР

СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение о безвизовом режиме между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой ратифицировал Парламент Абхазии в четверг 29 декабря.

По словам представитель президента в Парламенте Дмитрия Шамба, это соглашение способствует развитию дружеских, экономических, культурных и иных отношений между двумя государствами.

© Sputnik. Игорь Зарембо Отменять визовый режим в одностороннем порядке будет президент Абхазии

"Соглашение о взаимном безвизовом режиме между Абхазией и ПМР было подписано 25 декабря 2016 года. Безвизовый режим, который установлен на основании международного закона, разрешает нахождение на территории республики до 90 дней", — сказал Шамба.

Депутаты Народного Собрания ратифицировали соглашение единогласно.

Согласно закону Республики Абхазия "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" с 1 апреля 2016 года ввели визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Это все страны, кроме России, Никарагуа, Тувалу и Южной Осетии.