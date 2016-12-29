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Абхазская виза.

Парламент ратифицировал безвизовый режим между Абхазией и ПМР

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Визы в Абхазию (24)
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Сессия Парламента-Народного Собрания Республики Абхазия прошла в четверг 29 декабря в Сухуме.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение о безвизовом режиме между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой ратифицировал Парламент Абхазии в четверг 29 декабря. 

По словам представитель президента в Парламенте Дмитрия Шамба, это соглашение способствует развитию дружеских, экономических, культурных и иных отношений между двумя государствами. 

Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области
© Sputnik. Игорь Зарембо
Отменять визовый режим в одностороннем порядке будет президент Абхазии

"Соглашение о взаимном безвизовом режиме между Абхазией и ПМР было подписано 25 декабря 2016 года. Безвизовый режим, который установлен на основании международного закона, разрешает нахождение на территории республики до 90 дней", — сказал Шамба. 

Депутаты Народного Собрания ратифицировали соглашение единогласно.

Согласно закону Республики Абхазия "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" с 1 апреля 2016 года ввели визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Это все страны, кроме России, Никарагуа, Тувалу и Южной Осетии. 

Темы:
Визы в Абхазию (24)

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