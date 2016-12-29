СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьерный показ фильма "Софичка" Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова, снятый в Абхазии по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера прошел в Нальчике в кинотеатре "Восток" 23 декабря.

"Фильм был очень ожидаемый по нескольким причинам. Это, конечно, экранизация творчества Фазиля Искандера, и как это может произойти, это ожидание одной из первых работ студентов Сокурова, и лично для меня это желание увидеть жизнь, быт абхазов того времени", — сказала главный редактор газеты "Горянка" Зарина Канукова.

Канукова была особенно впечатлена великолепной игрой актерского состава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эльвира Арсалия: сегодня мы не можем принять "Софичку" в Абхазии

"Среди них и наши друзья. Если актер может сыграть так, что ты забываешь о дружбе с ним и смотришь только как на героя, то я считаю, что это самое высочайшее мастерство. Фильм очень знаменателен, потому что он предвосхищает появление других работ. И то, что режиссер из Нальчика, из этого знаменитого курса, обратилась к творчеству близкого нам автора, тоже очень ценно", — сказала она.

Работа, на взгляд многих, удалась, и фильм хорошо отображает повесть, добавила она.

"Наверно, это единственный случай, когда я смотрю на фильм как на отдельную работу, во многом оторванную от самого произведения. Автор увидел свою историю, это очень авторский фильм", — подчеркнула Канукова.

Журналист Марина Битокова также поделилась своими впечатлениями от фильма.

"Фильм является не в чистом виде экранизацией, а собственным взглядом режиссера на книгу. Знаковым было то, что она обратилась к этому произведению, потому что оно — такое своеобразное завещание Фазиля Абдуловича. То, что был снят фильм такого качества на эту тему, и что произошло обращение именно к Искандеру, это очень значимо для нашего общества, для Кавказа в целом. Но если сравнивать книгу и экранизацию, я сохраняю верность книге", — сказала Битокова.

Фотограф Элина Караева призналась, что фильм ей очень понравился.

© Sputnik / Илона Хварцкия Премьерный показ фильма "Софичка" прошел на фестивале в Таллине

"Я читала это произведение, мне очень понравился стиль снятого фильма, мне понравилась сама атмосфера, в которой он был снят. Конечно, уровень работы отличается от тех фильмов, которые снимаются у нас в республике. Может показаться, что язык картины суховат, но это авторский подход. В целом фильм высокого уровня", — считает она.

"Софичка" – первый полнометражный фильм, созданный совместно Фондом дебютного кино Александра Сокурова "Пример интонации" и киностудией "Ленфильм".

Съемки художественного фильма "Софичка" молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова, закончились в сентябре 2015 года. Они длились более месяца, в ролях были задействованы абхазские актеры.