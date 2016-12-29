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Облачно, без осадков будет в Абхазии в пятницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (412)
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По сообщению метеорологов, в Абхазии в пятницу 30 декабря будет переменная облачность, без осадков.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 30 декабря на территории Абхазии сохранится влияние теплых масс воздуха южного циклона. Будет переменная облачность, без осадков. 

Ночью температура воздуха  опустится от +8˚С до +6˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от+13˚С до +15˚С. 

Атмосферное давление в норме, 764 миллиметра ртутного столба. Будет расти. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.     

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.   

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (412)

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