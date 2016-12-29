СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 30 декабря на территории Абхазии сохранится влияние теплых масс воздуха южного циклона. Будет переменная облачность, без осадков.
Ночью температура воздуха опустится от +8˚С до +6˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от+13˚С до +15˚С.
Атмосферное давление в норме, 764 миллиметра ртутного столба. Будет расти.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.
Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.
Влажность воздуха высокая, 60-80%.