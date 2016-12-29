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Заседание Парламента

Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2017 год

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Сессия Парламента - Народного Собрания Республики Абхазия прошла в четверг 29 декабря в Сухуме.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Проект закона о государственном бюджете Республики Абхазия на 2017 год был принят Парламентом Абхазии в четверг 29 декабря.

По словам министра финансов республики Дмитрия Серикова, при формировании госбюджета были учтены основные макроэкономические параметры, разработанные Кабмином страны и Министерством экономики. 

"В бюджет на 2017 год заложены следующие цифры. Совокупный объем производства на 2017 год относительно предыдущего возрастает на 6,5 % и должен достигнуть порядка 88, 8 миллиарда рублей. Объем импорта показывает небольшое снижение в размере 9%, а экспорт возрастает на 67%", — привел цифры Сериков. 

Министр финансов добавил, что в 2017 году ожидается увеличение объема прибыли в экономике на 30%, что в сумме составит 4 миллиарда 400 миллионов рублей. 

По заработной плате государственного сектора ожидается рост на 6, 3 %, с 3 миллиардов 333 миллионов до 3 миллиардов 440 миллионов рублей. 

Министр заявил, что собственные доходы Абхазии вырастут на 9,5 % в 2017 году и в сумме составят более 5 миллиардов рублей. 

"На 9,5 % ожидается рост собственных доходов Абхазии в 2017 году, что в сумме составит 5 миллиардов 441 миллион рублей,  в 2016 году было 4 миллиарда  970 миллионов рублей", — сказал Сериков. 

Министр финансов добавил, что помощь со стороны РФ будет состоять из двух частей, одна из которых направлена в бюджет в качестве инвестиций в размере 2 миллиардов 100 миллионов рублей. В общей сумме размер финпомощи России будет составлять более 4 миллиардов рублей.

Доходы в государственный бюджет в 2017 году составят порядка 10 миллиардов 158 миллионов рублей, что соответствует снижению относительно текущего года на 0, 7 %. При этом, добавил Сериков, спад происходит за счет снижения объемов финансовой помощи со стороны РФ. 

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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