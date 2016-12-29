СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Во всех районах Абхазии, кроме Ткуарчалского, ожидается рост бюджета в 2017 году, об этом заявил Министр финансов Абхазии Дмитрий Сериков во время обсуждения республиканского бюджета на 2017 года в Парламенте республики.

© Sputnik. Бадри Есиава Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2017 год

"Практически по всем административно-территориальным единицам у нас происходит рост доходов. Остановлюсь на каждом из них. Рост доходов в Гагрском районе в 2017 году составит 11%, Гудаутский район – 14%, Сухумский район — 16%, Гулрыпшский район – 3,5%, Очамчырский – 2%, Галский район — 5,5 %, город Сухум — 6%. Проблемы у нас только в Ткуарчалском районе, где в следующем году будет снижение доходов на 42%", — рассказал Сериков.

Он заверил депутатов в том, что Министерство финансов окажет поддержку этому району и будет думать о том, как вывести его "в плюс".

Обсуждая проблемы районов, депутаты Народного Собрания обратили внимание министра на ряд недочетов в различных сферах, которые Дмитрий Сериков принял и обещал рассмотреть.