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Выбор судей КС Парламент Абхазии отложил на январь

© Fotolia/ Izzetugutmen
В Абхазии
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Двое из пяти кандидатов на должность судьи Конституционного суда Абхазии Рауль Пантия и Людмила Ходжашвили были назначены Парламентом республики 22 ноября.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Избрание судей Конституционного суда Абхазии снял с повестки дня спикер Народного Cобрания республики Валерий Бганба на сессии Парламента в четверг 29 декабря.

"Связано это с тем, что один из кандидатов — Роза Зантария — отказалась баллотироваться в судьи Конституионного суда, второй представленный кандидат не соответствовал закону о судебной власти. В связи с этим я связался с руководством Блока оппозиционных сил, которые попросили по возможности перенести эти вопросы и пообещали 4-5 января представить новых кандидатов", — объяснил Бганба. 

Двое из пяти кандидатов на должность судьи Конституционного суда Абхазии были назначены Парламентом республики 22 ноября. Некоторые кандидатуры, предложенные президентом Абхазии, были отклонены депутатами Народного Собрания. Такое решение президент назвал парадоксальным, так как кандидатуру Тамаза Кецба рекомендовали сами парламентарии. 

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.

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