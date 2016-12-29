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Президент России Владимир Путин (слева) и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото.

Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с наступающими праздниками

© Sputnik. Алексей Никольский
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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В поздравлении Рауля Хаджимба отмечается, что в 2016 году абхазо-российские отношения развивались поступательно и динамично, в интересах народов Абхазии и России.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил поздравления с наступающими праздниками президенту Российской Федерации Владимиру Путину, об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"От имени народа, руководства Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова. С удовлетворением можно отметить, что в уходящем году абхазо-российские отношения развивались поступательно и динамично, в интересах наших народов. Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания", — говорится в поздравлении.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Абхазии Р. Хаджимбой
© Sputnik. Михаил Климентьев
Путин поздравил Хаджимба с наступающим Новым годом

Рауль Хаджимба отметил, что в 2016 году активно реализовывались положения Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, укреплялась договорно-правовая база двусторонних отношений, воплощалась в жизнь повестка дня двустороннего сотрудничества на различных направлениях.

"Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами", — подчеркнул Хаджимба.

Президент Абхазии выразил уверенность в том, что в новом 2017 году динамика абхазо-российского двустороннего взаимодействия будет только усиливаться. 

 

 

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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