СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил поздравления с наступающими праздниками президенту Российской Федерации Владимиру Путину, об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"От имени народа, руководства Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова. С удовлетворением можно отметить, что в уходящем году абхазо-российские отношения развивались поступательно и динамично, в интересах наших народов. Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания", — говорится в поздравлении.

© Sputnik. Михаил Климентьев Путин поздравил Хаджимба с наступающим Новым годом

Рауль Хаджимба отметил, что в 2016 году активно реализовывались положения Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, укреплялась договорно-правовая база двусторонних отношений, воплощалась в жизнь повестка дня двустороннего сотрудничества на различных направлениях.

"Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами", — подчеркнул Хаджимба.

Президент Абхазии выразил уверенность в том, что в новом 2017 году динамика абхазо-российского двустороннего взаимодействия будет только усиливаться.