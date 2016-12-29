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Паспорт

Вид на жительство будет выдаваться иностранным гражданам в Гале

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Парламент Абхазии принял изменения в законе, регулирующие правовой статус жителей Галского района республики, в четверг 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Изменения в законе о правовом положении иностранных граждан в Абхазии, предусматривающие предоставление вида на жительство гражданам иностранного государства, проживающим в Галском районе Абхазии, принял Парламент республики в четверг 29 декабря. 

Паспорт гражданина Абхазии
© Sputnik. Илона Хварцкия
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Представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба, оглашая законопроект, отметил, что ранее было предусмотрено всего два основания для выдачи вида на жительство иностранным гражданам.

"На сегодняшний день вид на жительство выдается  иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Абхазии и лицам без гражданства, родившимся в Абхазской АССР и постоянно проживающим на территории республики с 12 октября 1999 года, с момента принятия Акта о государственной независимости. Данная поправка предусматривает включение третьего основания — выдачу вида на жительство иностранным гражданам, родившимся в Галском районе Абхазской АССР", — объяснил Шамба. 

Несмотря на разногласия среди парламентариев, изменения в законе о правовом положении иностранных граждан в Абхазии, были приняты народными депутатами подавляющим большинством.

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